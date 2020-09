D’abord, ils ont dit oui. Et finalement, ils ont dit non. Jeudi, les élus du Conseil national ont mis à mort une modification de la loi qui aurait obligé les entreprises qui proposent des contrats et abonnements qui se reconduisent automatiquement à avertir leurs clients trois mois avant le premier renouvellement. En mars, le Conseil national avait pourtant accepté l’idée par 124 voix contre 65 .

Le PDC change de camp

Malgré le soutien de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, les sénateurs avaient ensuite rejeté le texte en juin. Retour à l’expéditeur ce jeudi au Conseil national. Et, cette fois, le vote s’est soldé par un refus par 99 voix contre 82, notamment en raison d’un changement de camp des élus PDC. Les conseillers nationaux sonnent ainsi le glas de cette proposition qui traînait dans les tiroirs du Parlement depuis sept ans et la proposition de Mauro Poggia (MCG/GE), qui y siégeait alors.

La droite et la Conseillère fédérale Karin Keller-Suter ont estimé que la mesure allait à l’encontre de la liberté contractuelle et qu’elle engendrerait trop de bureaucratie. Ils préfèrent laisser les entreprises libres de mettre en place un système d’avertissement aux clients avant un renouvellement de façon volontaire.

Les CFF, exemple volontaire

La décision du Conseil national consterne la Fédération romande des consommateurs, qui soutenait le projet. «Nous regrettons fortement le manque de volonté concernant cette loi et le désintérêt face à des problèmes largement rapportés et reconnus. Le renouvellement automatique à l’insu du consommateur devient un modèle d’affaires et rien n’est fait pour l’endiguer», réagit Marine Stücklin, responsable Droit et politique à la FRC.