Compilation des infractions routières les plus insolites d’Europe

Excès de vitesse, interdiction de stationner et dépassement par la droite sont des infractions quasi quotidiennes aux règles de la circulation. Certaines sont parfois si insolites qu’elles surprennent même la police. Le spécialiste allemand de la location de voitures Sunny Cars a réalisé une compilation des infractions routières les plus absurdes. En voici quelques-unes.

300 jours-amendes à 3600 francs

En 2010, un Suédois qui circulait sur le territoire suisse a établi le record de l’amende la plus élevée d’Europe pour excès de vitesse. Le conducteur avait déclenché un radar sur la route entre Berne et Lausanne, alors qu’il roulait à plus de 170 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. L’automobiliste a écopé d’une peine de 300 jours-amendes à 3600 francs (soit près de 1,1 million de francs). En Suisse, les infractions aux règles de la circulation sont généralement sanctionnées par de lourdes amendes. Un tribunal suisse a même condamné un automobiliste britannique à un retrait du permis de conduire d’une durée de plus de dix ans.

Premier excès de vitesse en Allemagne

Difficile de faire plus insolite: en 1895, la police de Denzlingen (Bade-Wurtemberg) a arrêté un automobiliste qui avait traversé la localité à une vitesse telle qu’il a fait bouger les rideaux d’une auberge. Résultat: il s’est vu remettre la toute première contravention pour excès de vitesse, neuf ans après l’invention de l’automobile. Le conducteur a dû s’acquitter d’une amende de 3 marks (soit un peu moins de 1 fr. 50).

À une vitesse excessive de 240 km/h, il conserve son permis de conduire

En mars 2016, un automobiliste espagnol qui souhaitait voir ce qu’une Porsche Carrera avait dans le ventre, s’est fait arrêter sur l’autoroute au sud de Madrid, alors qu’il roulait à 297 km/h. Non seulement le conducteur n’était pas en mesure de présenter une assurance pour le véhicule, mais il n’en était pas non plus le propriétaire.

En Allemagne, un jeune conducteur un peu trop sûr de lui s’est fait arrêter à Berlin alors que le compteur affichait 240 km/h. S’il a pu conserver son permis de conduire, l’infraction lui a tout de même valu quatre points en moins et une amende de 680 euros (655 francs).

Filmé à 324 km/h

Plus les voitures sont rapides, plus les automobilistes ont tendance à dépasser les limitations de vitesse sur l’autoroute. À l’instar d’un Genevois qui s’est filmé alors qu’il roulait à 324 km/h. Le tribunal lui a infligé une amende d’environ 1800 francs ainsi qu’une peine de prison de six mois. En France, un jeune homme de 30 ans a été emprisonné pour une durée d’un an après avoir commis un délit routier. Auparavant, il avait pris part à une course sauvage de voitures dont il avait par la suite publié les images sur YouTube.

Fabriqué maison

Un conducteur se trouvait sur son tracteur, près de Hauzenberg, en Bavière, lorsqu’il a été interpellé par la police, parfaitement conscient du délit qu’il était en train de commettre. L’homme de 67 ans avait fixé au plateau de chargement de sa pelleteuse un attelage de remorque qu’il avait lui-même fabriqué et avec lequel il en tractait une.

Des poivrons en guise de triangle de sécurité

En 2016, un automobiliste de Saxe-Anhalt est tombé en panne sur la bande d’arrêt d’urgence sur l’A2. En l’absence de triangle de sécurité, il a eu recours à un moyen plutôt original pour signaler la panne aux autres usagers de la route: un saladier rempli de poivrons rouges à l’arrière de son véhicule. Amusés, les policiers qui ont constaté le défaut de signalisation ont fait preuve d’indulgence et laissé repartir le conducteur sans lui infliger d’amende.

«Meggie, 9 ans, future policière»

À Berlin, un policier a dressé un procès-verbal pour mauvais stationnement à un agent de la circulation qui avait garé sa voiture radar trop près de l’entrée de la capitale. L’agent qui conduisait le véhicule radar a toutefois échappé à une amende.