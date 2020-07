Contre «Dal Bouchon»… un beau bouchon sur le pont

Rédiger un nouveau commentaire

Marc 03.07.2020 à 17:28

Je ne participe pas par principe alors que nous somment en pleine pandémie, mais je soutiens cette action. Il faut une approche globale de la mobilité et ne pas se focaliser sur le seul vélo. Les aménagement actuels n'amènent que des bouchons et de la pollution ( une voiture pollué beaucoup plus quand elle doit freiner et redémarrer sans cesse). J'habite vers une de ces rues et depuis que les autoroutes cyclables ont été tracées c'est l'enfer pour les riverains, surtout que ces pistes ne sont que peu utilisées...