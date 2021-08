Hockey sur glace - Contre Fribourg, le HC Ajoie a galéré avant de s’enflammer

L’équipe jurassienne, pour son premier rendez-vous avec un club de l’élite, a vécu un début de soirée très compliqué avant de reprendre des couleurs en troisième période grâce à un doublé express inscrit en sept petites secondes (52e, Ness et Hazen). De 3-0, le HCA est revenu à 3-2 en un éclair avant d’égaliser de manière inattendue à la 56e minute grâce à un but en pivot d’Alain Birbaum (3-3)! Nathan Marchon, servi par Julien Sprunger, a remis un peu d’ordre en inscrivant le but gagnant pour Gottéron à 48 secondes de la sirène finale (60e, 4-3).

Souvent dépassé

Le HC Ajoie a ainsi dû patienter 12 minutes et 2 secondes en première période avant d’adresser un premier tir cadré (Dario Rohrbach) en direction du gardien Reto Berra et la 30e minute jusqu’à une première action offensive dangereuse du duo Devos/Hazen. À cet instant, les Fribourgeois avaient déjà pris les devants grâce à Nathan Marchon (13e, 1-0) et Daniel Brodin (24e). Les Dragons ont marqué leur 3e but à la 32e minute suite à une erreur du gardien Tim Wolf, coupable d’avoir relâché un tir anodin du défenseur Benoît Jecker (3-0).