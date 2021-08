Football - Contre Kriens, Xamax a joliment soldé le passé

On ne sait pas vraiment pourquoi mais c’est ainsi: certains adversaires ne vous conviennent absolument pas, vous ne réussissez jamais rien contre eux. Pour Xamax, c’était toujours le cas de ce coriace SC Kriens contre lequel les Neuchâtelois n’avaient jamais trouvé la solution la saison dernière. Sans être un foudre de guerre, le club du Kleinfeld restait sur un impressionnant bilan de quatre victoires (dont l’une en Coupe de Suisse) et un match nul contre un Xamax alors chaque fois dépassé.

Devant son public et une poignée d’irréductibles supporters lucernois, Xamax a d’abord alterné le prometteur et le moins abouti, connaissant quelques temps faibles ayant tendance à se prolonger en première période. On vit dès lors souvent les visiteurs, un peu moins leur hôte, assez heureux d’ouvrir la marque contre le cours du jeu. Suite à un corner obtenu par Veloso, Lahiouel surgissait pour reprendre de la tête un ballon stoppé sur la ligne par un pied lucernois. Ayant bien bien suivi, Epitaux (20 ans) n’avait aucune peine à inscrire son premier but en Challenge League.