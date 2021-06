Birmanie : Contre la junte, des jeunes s’entraînent auprès de groupes rebelles

Des militants prodémocratie s’entraînent dans la jungle au maniement des armes auprès d’un groupe rebelle, dans le but de mettre fin à la dictature militaire dans leur pays.

Avant le coup d’État, «nous n’avions jamais entendu le bruit que fait un coup de feu», déclare Min à l’AFP. Il y a quatre mois, l’armée birmane a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi et installé une dictature militaire brutale, réprimant dans le sang les manifestations réclamant le retour de la démocratie. Depuis, à 23 ans, le jeune homme a fini par «s’habituer au son» des balles de l’armée, et pour lui, ce sont aussi les balles – les siennes cette fois – qui pourront «mettre fin à la dictature militaire dans notre pays».

Des célébrités

Les stages dans la jungle attirent de plus en plus de jeunes urbains, plusieurs centaines auraient déjà franchi le pas, selon certaines estimations. Parmi eux, quelques célébrités comme Htar Htar Htet, une ex-reine de beauté qui a publié une photo sur Facebook le mois dernier la montrant vêtue d’un treillis de combat noir et portant un fusil d’assaut. «Le moment est venu de riposter», proclamait celle qui a représenté la Birmanie au concours Miss Grand International. Mais mener le combat contre l’une des armées les plus brutales et les plus aguerries d’Asie du Sud-Est risque de se terminer par un «bain de sang», avance l’analyste David Mathieson.