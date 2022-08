Appel aux lecteurs: Contre la pénurie, chacun peut agir… mais surtout les autres

Vous avez été plus de 1000 à répondre à notre appel à idées pour économiser l’électricité. Les deux «accusés» cités le plus souvent se défendent.

La lumière est ce dont vous semblez pouvoir vous passer le plus facilement. 20min/Anna Bila

Un hiver moins lumineux que d’habitude se profile. Notre appel à lecteurs «Que faut-il débrancher pour éviter la pénurie?» a donné lieu à plus de 1150 réponses et le coupable numéro un a été désigné: c’est l’éclairage. Vitrines de magasins, écrans publicitaires et lampadaires ont été les plus cités. «Sérieusement, qui fait du lèche-vitrine à 4h du matin?», s’est exclamé un lecteur anonyme.

Parole à l’accusé. En fin de semaine dernière, AWS Publicité extérieure Suisse a annoncé que ses membres s’étaient engagés, dès le 1er octobre, à éteindre les écrans une heure de plus que ce qu’ils pratiquent actuellement. Et profite pour nous faire détourner le regard. «Nous appelons les autorités à garder le sens des proportions et à prendre en priorité d’autres mesures ayant un impact plus important», dit la fédération.

Tableau comparatif à l’appui, elle dit qu’une heure d’écran publicitaire consomme, selon les modèles, autant qu’une heure de visioconférence, 100 recherches Google ou vingt-cinq fois moins que 100 km en Tesla.

Noël, bureau, foot, wifi… Vos exemples ont été nombreux. Réduire ou même interdire les éclairages privés à Noël, jouer les matchs de foot la journée plutôt que le soir, éteindre tous les ordinateurs en quittant le bureau, renoncer au sèche-linge, au frigo à vin, à éclairer les monuments la nuit… Nombreux d’entre vous ont aussi noté que, chez soi, on peut faire beaucoup, en éteignant tous les appareils d’une même multiprise chaque soir. Parfois, les choses sont aisément résumées, comme l’a fait Monica, habitante du Noirmont: «Il faut tout simplement débrancher tout ce qu’on n’utilise pas», invite-t-elle.

Transition toute trouvée vers votre deuxième coupable: la voiture électrique, citée plus de cent fois. «Débrancher ses appareils pour acheter une voiture électrique, quelle bonne idée…», ironise Florian de Fribourg.

Parole à l’accusé encore. Jürg Grossen, président des Vert’libéraux et de Swiss eMobility, relativise. «En 2021, les voitures électriques ont représenté 0,4% de la consommation totale du pays», dit-il. Leurs propriétaires devraient-ils aussi réduire leur utilisation? «Les appels à l’économie sont toujours bons à prendre, mais aussi pour les voitures à combustion», dit-il d’un point de vue global sur la crise énergétique.

Là aussi, regardez ailleurs. La Confédération devrait présenter mercredi son plan concret pour les restrictions si la situation empire et l’a préparé en s’entourant de certains secteurs. «Nous n’avons pas été invités, dit Jürg Grossen. L’électromobilité n’est pas assez importante à cet égard. Il est possible de faire beaucoup plus d’économies avec des moyens plus simples dans d’autres domaines.»