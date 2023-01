France : Contre la réforme des retraites, les syndicats veulent frapper fort

Un 2e round encore plus «massif» ? Des centaines de milliers de Français devraient à nouveau manifester et faire grève mardi contre la réforme des retraites , les syndicats espérant une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 pour faire plier le gouvernement sur son projet phare.

La grève s’annonce très suivie dans les transports avec une circulation des métros et RER «très perturbée» en région parisienne, de même que celle des TGV. La situation est encore plus difficile pour les trains régionaux, et le trafic des Intercités est quasiment à l’arrêt.