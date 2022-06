Football: Contre la République tchèque, la Suisse de Yakin doit prouver sa supériorité

Pas de quoi en douter: il faut se souvenir que la Suisse a toujours respecté cette compétition, au point de se qualifier pour le Final Four lors de sa première édition en 2018-19, avant de faire tout pour rivaliser avec l’Allemagne et l’Espagne il y a deux ans. Une fois de plus, avec également le Portugal et l’Espagne dans son groupe, la tâche de la Suisse s’annonce difficile. Pas pour rien que l’objectif assumé est de se maintenir en Ligue A, soit de ne pas terminer dernier. Pour y parvenir, cela exige de dominer les Tchèques.