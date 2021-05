Genève - Contre le bruit du trafic, l’UDC ne croit guère au 30 km/h

Selon le premier texte, cité par la «Tribune de Genève», limiter un axe à 30 km/h ne pourrait se faire que si la couche phonoabsorbante n’a pas permis de respecter les normes de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Le second projet de loi ouvrirait un crédit de 100 millions de francs pour poser ou renouveler du revêtement phonoabsorbant sur les routes cantonales. D’après l’UDC, «les routes principales ont normalement pour rôle de canaliser le trafic et devraient rester les plus fluides et les plus rapides possible».