Belgique : Contre le confinement des artistes, il joue dans les églises

Le guitariste belge Quentin Dujardin brave la fermeture des lieux culturels en donnant des concerts dans des lieux de culte. Un «acte politique», selon lui.

«Un coup de hache dans le dos des artistes!» s’emporte encore deux mois plus tard ce compositeur de 43 ans, joueur de guitare acoustique, en recevant une équipe de l’AFP à Clavier, entre Namur et Liège.

Ce concert, qui avait surtout réuni ses amis artistes, s’était transformé en conférence de presse militante pour défendre leurs métiers «détruits» par la crise sanitaire, les privant de scène depuis six mois.

Le lieu était symbolique. Pour le culte, les églises belges (comme les mosquées, synagogues, temples etc.) sont autorisées depuis décembre à accueillir jusqu’à 15 personnes, masquées et installées à bonne distance les unes des autres.

Un musicien ne pourrait-il pas remplacer le prêtre le temps d’un mini-concert en respectant le même protocole? L’argument de Quentin: «Un expert est incapable de prouver que je suis plus contaminant qu’un prêtre.»

«Il s’agit d’un acte de bon sens»

Cet ancien enfant de chœur décide de s’installer sur l’autel, guitare en mains, pourtant bien conscient d’être hors la loi après avoir consulté les autorités locales. En tant qu’organisateur d’un rassemblement interdit, il encourt 4000 euros d’amende, et chaque participant 250 euros. Mais «il ne s’agit pas de désobéissance, juste d’un acte de bon sens», clame-t-il.

Quelques semaines plus tard, la justice a rendu une partie de son sourire au guitariste. Les poursuites liées au concert du 14 février à l’église de Crupet – «l’acte de Crupet», comme il le qualifie – ont fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de Namur (centre).

Et le 31 mars à Bruxelles un juge des référés a invalidé l’actuel cadre légal des restrictions anti-Covid de l’État belge, une procédure actuellement en appel qui fragilise le gouvernement sur la délicate question du respect des libertés.

Une quinzaine de concerts programmés

Persuadé qu’il ne risque plus aucune poursuite, Quentin Dujardin, passé du classique au jazz et musiques du monde, a programmé une quinzaine de concerts en avril dans une chapelle du XIIe siècle située sur la commune de Clavier, dans la campagne entre Namur et Liège.