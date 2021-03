Lausanne : Contre le harcèlement de rue, le signalement

Deux rapports confirment le succès et la pertinence du système mis en place par la Municipalité.

La lutte contre le harcèlement de rue s’affiche dans de nombreux pays, comme ici à Marseille, en France. AFP

«Cocorico!» dit la Ville de Lausanne. Dans un communiqué publié mercredi, elle se réjouit que deux rapports viennent confirmer le succès et la pertinence de sa prestation de signalement des situations de harcèlement de rue. Le premier, provenant de Socialdesign SA, relève que: les victimes et témoins sont effectivement en demande d’action concrète de la part des autorités; les usagers et partenaires interrogés peuvent signaler facilement des situations qui échappaient auparavant aux autorités; la possibilité de s’entretenir avec une personne spécialiste est vue comme une plus-value importante; les victimes peuvent renforcer leurs compétences pour mieux réagir à l’avenir ou être orientées; chaque situation – environ 400 en 2020 – est traitée, analysée, et mise en relation avec l’ensemble des actes rapportés.

Le deuxième rapport provient de l’École des sciences criminelles de l’UNIL. Grâce à une analyse de plus de 200 épisodes de harcèlement de rue enregistrés par la police depuis cinq ans, il confirme le besoin d’action de la part des autorités. De plus, il met en lumière que les policiers, sur le terrain, sont également sollicités et agissent concrètement pour gérer des situations de harcèlement de rue, ainsi que leur intervention peut éviter que des violences plus graves ne surviennent.

Poursuite des efforts

La Municipalité présentera cette année la suite qu’elle entend donner à cette prestation et plus globalement sa stratégie dans ce domaine. En plus de la prestation récemment évaluée, elle va poursuivre ses efforts de formation des agents de police sur ce thème. La mise en place de l’Unité spéciale d’accueil des victimes du Corps de police viendra compléter ce dispositif. D’ici l’été, un préavis municipal, comprenant un plan d’action concret, engagera encore des mesures supplémentaires concernant les problématiques LGBTIQ+.

La prestation de signalement est accessible sur www.lausanne.ch/signaler et sur l’application mobile de la Ville de Lausanne.