Jura bernois : Contre le masque à l’école, les parents dans la rue

Dimanche après-midi, à Tavannes, ce sont plus de 500 personnes qui s’opposaient à cette mesure, qui s’applique aux enfants bernois dès la 3e année.

Ce lundi 10 janvier, jour de rentrée scolaire, les enfants du canton de Berne ont dû arborer le masque à l’école et ce dès la 3e année, afin de lutter contre la propagation du nouveau variant Omicron. Les élèves des cantons romands sont contraints de faire de même, mais à partir de la 5H. C’est pour protester contre cette mesure que plus de 500 personnes ont défilé, dimanche après-midi, dans les rues de Tavannes, dans le Jura bernois, informe «Le Quotidien Jurassien». Organisée par le collectif Écoliers bernois sans masques, la marche s’est déroulée dans le calme. Les manifestants ont bravé la neige et le froid, pour certains munis de pancartes aux slogans comme «Enfants masqués: Apprentissage en danger» ou encore «Masque aux enfants = révoltant», détaille le journal.