Suisse romande: Contre les crimes cyber, il faut mieux former les enfants 

Il y a d’un côté la chasse aux hackers de toutes espèces, de l’autre la prévention, qu’il faut «marteler» via de nouvelles approches, notamment auprès des jeunes. Alors que la cybercriminalité a explosé l’an passé, ont révélé fin mars les forces de l’ordre, le chef du Centre régional de compétences cyber (RC3), qui regroupe les spécialistes des polices romandes, estime que l’accueil des victimes et l’éducation des internautes doivent encore se perfectionner. Même son de cloche à la Division enquêtes cyber (DEC) vaudoise.

Internet et les éléphants

Premier effort à mener, selon le Genevois Patrick Ghion, patron du RC3: mieux informer les enfants et les ados sur la thématique de la cybercriminalité. D’après lui, le canton du bout du lac pourrait ainsi suivre les exemples neuchâtelois et fribourgeois. «Chaque enfant devrait bénéficier au minimum d’une séance au primaire, puis au cycle d’orientation pour les 12-15 ans. Idem pour les parents.» Il s’agit d’expliquer, de prévenir, en adaptant le message à l’âge de l’auditoire. Le policier cite la Roumanie. «Là-bas en parlant aux petits, ils comparent internet à un éléphant: la mémoire ne s’efface jamais. Il s’agit de faire comprendre aux enfants que des photos ou des informations personnelles laissées sur le web y resteront pour toujours, et peuvent être utilisées contre eux.»

Patrick Ghion insiste également sur le besoin d’ajuster précisément les méthodes aux potentielles victimes d’escrocs informatiques, par exemple «dans les EMS ou via des associations de défense des aînés». Pour les petites et moyennes entreprises (PME), cibles souvent fragiles par manque de moyens ou d’informations, il faut une vraie stratégie de protection. «On doit resserrer les liens avec les associations professionnelles.»

Le rôle des victimes

Par ailleurs, le traitement des victimes de cybercriminels et des plaintes exige plus de précision. C’est déjà le cas, avec des policiers romands formés depuis trois ans maintenant et la création d’unités spécialisées. Mais il faut aller encore plus loin, pour poser les bonnes questions aux plaignants. «Ils doivent être informés qu’en venant au poste, s’ils nous donnent leur adresse IP (ndlr: le numéro d’identification de leur ordinateur, portable, tablette, etc.), l’adresse du mail frauduleux, ou encore le numéro IBAN (international bank account number) sur lequel ils ont par exemple effectué un versement douteux, nous serons plus efficaces. Toute information nous est utile.»