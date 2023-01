Marseille (F) : Contre les dealers, «c’est d’entrée qu’il faut agir, après c’est trop tard»

Fatima est épuisée, après des nuits à occuper le hall de son immeuble à Marseille, dans le sud de la France, pour éviter l’installation d’un point de deal. Après dix jours de mobilisation, «on a gagné, frère!», lance la mère de famille à un voisin. La cité des Campanules est un ensemble de 420 logements sociaux récemment rénovés et habituellement calmes, dans la grande ville la plus pauvre de France. Mais, le 1 er janvier, des trafiquants ont commencé à occuper un hall d’immeuble.

Seaux d’eau

«Le premier jour, un petit me dit, avec un joint à la bouche: «Y’a un problème, tata?». On est entre une crèche et un institut médico-éducatif, on est dans une ville où il y a des règlements de comptes, et moi j’avais surtout peur des dommages collatéraux», rebondit Fatima.