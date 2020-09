Elle a été formée il y a plus d’un siècle. Alliance F se décrit comme la faîtière non partisane des organisations de femmes. Plusieurs de ses membres sont d’anciennes ou d’actuelles élues, à l’image des coprésidentes Kathrin Bertschy (Les Vert’libéraux) et Maya Graf (Les Verts). Elle se bat pour gommer les inégalités entre femmes et hommes, en particulier dans la politique.