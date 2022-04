Le Lignon (GE): Contre les incendies répétés et la peur, la sécurité se renforce

Après un cinquième incendie en quatre mois qui a enfumé sa tour, fin mars au Lignon, Julie* a craqué. La semaine passée, elle a écrit à la Mairie de Vernier et au Canton. Elle réclame des mesures. «Je suis traumatisée, angoissée et en colère. Après le triple feu de décembre, par exemple, j’ai dormi chez mon fils pendant une semaine. Là, j’ai fait poser des détecteurs de fumée sur mon palier et chez moi.»