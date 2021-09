France : Contre les violences conjugales, la justice teste la réalité virtuelle

L’objectif est d’immerger les personnes condamnées pour violences dans la situation pour éviter la récidive.

«C’est une sorte de machine à empathie», qui permet de faire vivre les émotions ressenties par les victimes, et notamment «de faire comprendre la peur» à des hommes qui sont souvent dans le déni, explique Guillaume Clere, fondateur de la start-up Reverto, qui a collaboré avec le ministère pour ce projet. L’expérimentation doit commencer début octobre et durer un an à Lyon, Meaux (avec des personnes condamnées et suivies en milieu ouvert) et Villepinte (avec des détenus).