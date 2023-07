Contre-manifestation chrétienne à 100 m de la Pride de Séoul

«Pas de mariage entre personnes du même sexe»

«Il n’y a aucun espace public pour révéler sa véritable identité à l’exception de la marche des fiertés et c’est pourquoi autant de gens sont ici aujourd’hui par solidarité», a déclaré Yang Sun-woo, l’un des principaux organisateurs, lesquels estiment l’affluence à quelque 50’000 personnes.

Conflit d’agenda ou opposition?

En juin, des parlementaires sud-coréens ont déposé un texte de loi reconnaissant les unions entre personnes du même sexe, sans lequel ces couples subissent des discriminations notamment en matière d’assurance santé et d’imposition, selon les militants des droits LGBT+.

Les tentatives de faire adopter des lois contre la discrimination sur la base de la sexualité patinent depuis plus de 15 ans, en raison notamment de pressions des groupes conservateurs et religieux sur les députés. Près d’un quart de la population est chrétienne et 40 % des parlementaires sont protestants, selon des données des Eglises.