Alain Geiger avait affronté Paolo Rossi en 1984 à Lausanne et deux ans auparavant à Rome. KEYSTONE

Si Paolo Rossi avait fait pleurer tout le Brésil en 1982, emmenant, après son triplé face à la Seleçao de Zico et de Socrates, la Squadra Azzur r a d’Enzo Bearzot au titre mondial, l’a ttaquant de la Juventus n’avait jamais marqué contre la Suisse. Cet avant-centre d’exception, disparu subitement à 64 ans à la suite d’un cancer aux poumons, avait affronté les Helvètes avant et après son triomphe au Mundialito espagnol; la première fois aux Charmilles (1-1) , la seconde au S tadio O limpico à Rome, où la sélection de Paul Wolfisberg s’était imposée 1-0, après un but de Ruedi Elsener à la 71e minute. Et enfin à Lausanne, en 1984, avec également un score de parité (1-1).

«Jouer contre la Squadra, face à toutes ces grandes vedettes du foot, c’était toujours spécial.» Erich Burgener, ancien gardien de l’équipe de Suisse

Erich Burgener, qui avait disputé les deux p r emières r encontres dans les buts, se souvient surtout de cette rencontre dans la Botte. « Pour nous, c’était un événement de défier le champion du monde, car ce n’était pas tous les jours qu’on pouvait le faire, se rappelle l’ancien gardien. Jouer contre la Squadra, face à toutes ces grandes vedettes du foot, c’était toujours spécial. Mais comme j’étais capitaine, je me souviens plus d’avoir touché la main et échangé des drapeaux avec mon idole Dino Zoff avant la rencontre que d’un arrêt devant Paolo Rossi. Cela dit, après avoir flambé à la Coupe du monde, en marquant plein de goals, il avait été plutôt discret contre nous. »

À vrai dire, le portier valaisan avait été davantage marqué par Diego Maradona qu’il avait aussi affronté à deux reprises, que par l’élégant attaquant italien. « Que ce soit en Argentine avec la Suisse ou aux Charmilles avec Servette contre Barcelone, nous avions en face de nous un extraterrestre… »

«Je ne me souvenais même plus que Paolo Rossi s’était retrouvé devant moi lors de ces deux parties amicales…» Andy Egli, ancien défenseur de l’équipe de Suisse

Que ce soit le 28 mai 1982 à Genève ou cinq mois plus tard (le 27 octobre) à Rome, Andy Egli se trouvait également deux fois sur le terrain face au goleador transalpin qui allait devenir Ballon d’ o r dans la foulée. « Gagner un match en Italie, c’était beau bien sûr et on a senti une reconnaissance . M ais comme tout le monde le sait, les Italiens ne jouent pas de la même manière quand il y a un enjeu ou pas, se marre l’ex-arrière central de l’équipe nationale. Du coup, je ne me souvenais même plus que Paolo Rossi s’était retrouvé devant moi lors de ces deux parties amicales. En revanche, je me trouvais à Bernabeu, dans les tribunes, quand il avait marqué contre l’Allemagne le premier but en finale de cette Coupe du monde. C’était impressionnant. »

Celui qui avait porté les tricots de Cômo, Vicenza, Perugia, Juventus, AC Milan et Hellas Verona terminera le tournoi meilleur buteur avec six réussites.

Andy Egli, qui s’occupe des vieilles gloires de l’équipe nationale, se rappelle surtout avoir négocié une rencontre avec les Transalpins il y a deux ans avec cet ancien buteur qui était devenu le président des légendes italiennes. « On avait l’intention d’organiser un match contre la Squadra à Bienne mais on s’est vite rendu compte que ce serait beaucoup trop cher pour nous de les faire venir » , ajoute ce défenseur qui n’a pas oublié non plus, après la période Rossi, que la Suisse s’était imposé e 1-0 face à ces Italiens en 1993 grâce à un but de Hottiger. « Je m’étais même permis une bourde à Cagliari alors que nous menions 2 à 0 , ce qui m’avait valu un regard terrible de Georges Brégy, mais n e n ous avait pas empêché s d’aller au Mondial aux É tats-Unis en 1994. » Où, au final, le s Brésiliens avaient pris leur revanche, aux tirs au but, face aux Azzuris.

Paolo Rossi avait également joué aux Charmilles le 28 mai 1982 contre la Suisse. KEYSTONE

Alain Geiger, enfin, était lib e ro lors de ce fameux succès h elvète à Rome et milieu de terrain deux ans plus tard à Lausanne . Mais à l’image d’Egli, le Valaisan n’a pas trop le souvenir de Paolo Rossi sur ce s match es -là. « J’ai peut-être son maillot à la maison , même si j’en ai beaucoup donné, se marre l’entraîneur du Servette FC. Maintenant, à Rome, c’était forcément un match particulier. Le Blick avait fait en sorte qu’il y ait beaucoup de Romands sur le terrain pour qu’on se casse la gueule contre les champions du monde. Mais Michel Decastel, Lucien Favre et moi-même avions répondu par un joli pied de nez en nous i mposant là-bas. On se faisait tout petit et on se demandait bien à quelle sauce on allait être mangé mais Ruedi Elsener a marqué de l’extérieur du pied . Ensuite, d errière, on avait subi les assauts du grand Altobelli qui avait relayé Rossi devant, mais on avait tenu. Je n’ai pas en mémoire une action contre lui , qui comme tous ses coéquipiers, ressortait d’une audition avec le pape. »

«Il n’avait pas l’once de méchanceté sur son visage. C’était quelqu’un de très doux, pas une grande gueule.» Alain Geiger, entraîneur de Servette FC

Alain Geiger se rappelle toutefois d’un « super gars, gentil, qui ne payait pas de mine. Il n’avait pas l’once de méchanceté sur son visage . C ’était quelqu’un de très doux, de discret, pas une grande gueule. C’était également un beau joueur, rapide, un vrai buteur, assez mobile, intelligent dans ses déplacements, qui n’avait pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer . C’était un super attaquant très complet, qui savait se mobiliser devant les défenses. »