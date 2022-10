Affaire Delphine Jubillar : «Contre quoi doit-on se défendre? Un coup de couteau? Un étranglement?»

Les avocats du principal suspect continuent de dénoncer la vacuité du dossier. Ils ont demandé qu’une reconstitution soit organisée au domicile du couple et ont obtenu gain de cause.

«Nous sommes satisfaits qu’elle ait été ordonnée. La reconstitution est capitale dans ce dossier», a réagi Jean-Baptiste Alary, un des avocats de l’artisan plaquiste. «Cela fait un an et demi qu’il est en détention, et l’accusation est incapable de nous livrer une thèse. Qu’ils nous expliquent. Expliquez-nous ce contre quoi on doit se défendre! Un coup de couteau? Un étranglement? Une baffe?» s’insurge-t-il.