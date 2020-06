Football

Contre Saint-Gall, Sion n’a pas vraiment existé

Au terme d’un match dominé par les visiteurs, le club valaisan s’est incliné 2-1. Tramezzani a raté son retour

Première période à sens unique

Que dire de la première période sinon qu’elle a déjà été à sens unique, dominée par les visiteurs. Saint-Gall, qui devait se présenter avec ses deux Genevois Rüfli et Guillemenot, a joué, combinant parfois joliment dans les petits espaces, et Sion quasi exclusivement défendu, non sans un certain courage. Le plan de Tramezzani était clair – résister pour mieux exploser vers l’avant – mais ses joueurs n’ont jamais réussi à faire bon usage des quelques ballons de contre qu’ils se sont ménagés.