Contrefaçon: Des puces électroniques comestibles pour traquer le faux parmesan

Contrôles qualité

Pour éviter cela, des puces électroniques comestibles ont été implantées dans le fromage d’origine, comme le rapporte le «Wall Street Journal». Celles-ci sont composées de silicium et font plus ou moins la taille d’un grain de sable. Elles sont placées sur l’étiquette de caséine, une étiquette à usage alimentaire traditionnellement utilisée dans la fabrication de fromage.

«Nous ne baisserons pas les bras»

Introduite dans la meule, la puce peut être scannée. L’acheteur (et non le consommateur) obtient alors un numéro de série unique qui lui garantit l’authenticité du fromage. Les puces, qui utilisent la technologie blockchain, permettent la traçabilité de la meule de fromage jusqu’à l’origine du lait utilisé. «Nous mettons constamment en place de nouvelles méthodes de lutte contre la contrefaçon. Nous ne baisserons pas les bras», explique Alberto Pecorari, responsable de l’AOP du Parmigiano Reggiano. Les puces ont déjà fait l’objet de tests sur une période de plus d’un an et sur plus de 100’000 meules de parmesan. Une autre batterie de tests est en cours chez les producteurs.