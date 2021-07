Porrentruy (JU) : Contrefaçons de parfums et billets de banque saisis dans une voiture

Lundi, trois ressortissants roumains ont été arrêtés par les douanes suisses à Porrentruy (JU). Les agents ont notamment saisi de nombreux flacons de parfums contrefaits et des billets.

Lundi 19 juillet dernier, des agents de l’Administration fédérale des douanes (AFD) ont interpellé, à Porrentruy (JU), un conducteur roumain âgé de 18 ans ainsi que deux passagers, des compatriotes âgés de 44 et 11 ans. À bord d’une voiture immatriculée en Pologne et appartenant à une tierce personne, ceux-ci transitaient par la Suisse en provenance de France et se dirigeaient vers la Pologne.