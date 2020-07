Genève

Contribution fédérale de 27,5 millions pour un projet genevois

La prospection géothermique menée par les Services industriels sera soutenue par l’Office fédéral de l’énergie.

L'opération a pour but d'étudier plus précisément la composition du sous-sol genevois et de localiser les sites de la région les plus propices à l'exploitation de la chaleur de la terre. Elle s'inscrit dans le cadre du programme «GEothermie 2020», rebaptisé il y a peu «GEothermies», lancé en 2014 par le canton et mis en oeuvre par ses services industriels.