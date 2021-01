Coronavirus : Contributions à fonds perdu réclamées pour l’hôtellerie-restauration

Les partenaires sociaux de l’hôtellerie-restauration ont écrit une lettre commune au Conseil fédéral pour demander des contributions à fonds perdu afin de faire face à la crise liée au coronavirus.

Parmi les secteurs les plus touchés par la crise liée au coronavirus, le secteur de l’hôtellerie-restauration tire la langue. Les partenaires sociaux ont adressé ce vendredi une lettre commune au Conseil fédéral pour lui demander de prendre au plus vite des mesures supplémentaires. Il en va, selon eux, de la survie de nombreux établissements. «Des milliers d’entreprises se retrouvent ainsi dans une situation désespérée, peut-on lire dans un communiqué publié ce vendredi. Nombre d’entre elles ont d’ores et déjà dû fermer définitivement leurs portes, et des dizaines de milliers d’emplois ont été détruits ou sont menacés.»