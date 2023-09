Londres: la panne avait une chance sur 15 millions de se produire

La panne géante de contrôle aérien qui a perturbé la semaine dernière le retour au Royaume-Uni de dizaines de milliers de voyageurs avait «une chance sur 15 millions» de se produire, a assuré mercredi la NATS, autorité britannique du contrôle aérien. La panne du système de contrôle aérien britannique survenue le 28 septembre, a forcé les agents aériens à rentrer manuellement les plans de vols, entraînant de très nombreux retards et annulations en chaîne – près de 2000 vols avaient été annulés sur deux jours.

«Exception critique»

«Nous avons traité quinze millions de plans de vol via ce système et nous pouvons être absolument certains que nous n’avons jamais vu un tel ensemble de circonstances auparavant», a insisté mardi sur la BBC le directeur général de la NATS Martin Rolfe. Un rapport rendu public mercredi par la NATS précise que le système est tombé en panne, car il n’a pas su gérer un plan de vol soumis par une compagnie aérienne, un long courrier qui prévoyait un survol du Royaume-Uni et comportait deux points de passage hors de l’espace aérien britannique portant le même identifiant.