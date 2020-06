Mobilité

Contrôle de billets par des policiers: malaise aux CFF

Le personnel de sécurité assurerait de plus en plus la vérification des titres de transport. Ce qui inquiète certains agents de train.

Cette pratique, qui aurait tendance à se développer, n’est pas sans inquiéter les contrôleurs. «Bientôt, pour faire des économies, les CFF chargeront la police ferroviaire de faire également notre job. Cela nous pend au nez», estime Victor*, dix ans de carrière au sein de la compagnie. «Au fil des années, il y a plus de trains, plus de voyageurs, plus de mécaniciens, mais moins de contrôleurs», se désole-t-il, avant de dénoncer une «situation de sous-effectif».