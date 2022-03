réalité virtuelle : Contrôle parental à la carte sur les casques Quest

Il sera bientôt possible de définir le code de déverrouillage pour chacune des applications.

Meta tente de rendre ses plateformes plus sûres pour les adolescents en étendant la palette d’outils de contrôle parental. Pour protéger l’accès à son casque Oculus Quest, on ne pouvait jusqu’à présent que définir un motif de déverrouillage valable pour l’appareil, un code d’accès par exemple.

Plus tard dans l’année, selon la feuille de route de Meta, les parents auront accès depuis l’application Oculus à un tableau de bord parental très fourni. Il leur permettra de se connecter au compte de leur enfant. Si un adolescent souhaite acheter une application payante, le parent pourra approuver ou refuser sa demande. Le parent pourra également bloquer l’accès de l’enfant à certaines applications, notamment le navigateur web et Link, qui permet de connecter les casques Quest aux jeux PC VR. En outre, les parents auront un aperçu du temps passé devant l’écran, la liste d’amis et les applications téléchargées de leur enfant.

Interdit aux moins de 13 ans

Pour rappel, les casques Quest sont destinés aux utilisateurs âgés de 13 ans et plus. Les adolescents sont eux privés d’applications comme «Horizon Worlds» et «Horizon Venues», deux des applications sociales phares de Meta réservées aux 18 ans et plus.