Canton de Fribourg : Contrôle routier à Bulle, 37 excès de vitesse et 15 dénonciations

La police indique lundi avoir effectué ce week-end un vaste contrôle routier dans la région de Bulle pour prévenir le bruit et les comportements dangereux.

La police fribourgeoise et l’Office cantonal de la circulation et de la navigation (OCN) ont procédé samedi soir à un contrôle de circulation dans la région de Bulle (FR). L’opération visait à renforcer la sécurité routière, indiquent lundi les autorités dans un communiqué. Les comportements dangereux ainsi que le bruit excessif des véhicules étaient au cœur de l’attention des forces de l’ordre. Une quinzaine de dénonciations seront transmises à l’autorité compétente.

Durant la soirée de samedi, la police et l’OCN ont mené une action spécifiquement orientée sur les comportements routiers dangereux ainsi que sur le bruit excessif. Trente-huit véhicules ont été interceptés et dirigés vers la place de contrôle. Quinze dénonciations seront transmises à l’autorité compétente pour des infractions diverses concernant le comportement, le bruit ou encore l’équipement.

Un véhicule a été séquestré en raison d’un dépassement de la valeur limite de 19 décibels bruts. Un motocycliste de 39 ans a été contrôlé alors qu’il circulait dangereusement et sous le coup d’un retrait de permis. Des contrôles radars ont flashé 37 véhicules circulant à des vitesses excessives.

Deux motocyclistes âgés de 23 et 30 ans, domiciliés en France, ont été interceptés après avoir commis diverses infractions au code la route entre Bulle et Riaz. Un dépôt d’amende leur a été demandé et leurs véhicules sont restés stationnés sur le lieu du contrôle.