Mesures Covid - Contrôles aléatoires du pass sanitaire dans les trains en route pour la France

Entré en vigueur en France le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes, le pass sanitaire – test Covid négatif de moins de 72 heures, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement – a été étendu lundi aux cafés et restaurants et aux transports publics longue distance, dont les trains des grandes lignes. Au départ de la Suisse, les voyageurs doivent désormais s’attendre à des «vérifications aléatoires» dans les trains en partance pour la France.