Genève : Contrôles aux frontières à l’aéroport: Berne veut faire payer le Canton



Un audit de la Confédération estime que Genève devrait mettre la main à la poche pour le contrôle des personnes à Cointrin. Niet, dit Mauro Poggia.



Berne veut que les cantons assument eux-mêmes les coûts des contrôles de personnes à l’entrée de l’espace Schengen dans les aéroports. Bâle et Genève sont visés. C’est ce que préconise un audit du Contrôle fédéral des finances (CDF), relate la «Tribune de Genève». Alors qu’à Zurich, cette tâche est assumée par la police cantonale, ce sont les gardes-frontière qui s’en chargent au bout du lac et dans la cité rhénane. Et cela a un coût: de 17 à 22 millions par an à Cointrin, et 5 millions à Bâle. Selon l’organe de surveillance financière, cette situation crée un déséquilibre entre les cantons.