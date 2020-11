Espace Schengen : Contrôles aux frontières: la Suisse veut des règles claires

Le premier «Forum Schengen», a réuni virtuellement lundi des membres du Parlement. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a été invitée.

Pour la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, la pandémie de Covid-19 et les menaces terroristes de ces dernières semaines pour la sécurité intérieure ont montré qu’une plus grande flexibilité est nécessaire. «Nous devons œuvrer au plus vite à renforcer la gouvernance», a dit la conseillère fédérale, citée dans un communiqué du Département fédéral de justice et de police (DFJP).