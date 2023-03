Contrôlés avec 32’000 cigarettes non déclarées dans leurs valises

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Le 19 mars dernier, des collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont contrôlé les valises de deux voyageurs en provenance d’Athènes lors de leur arrivée à l’EuroAirport de Bâle. Ils ont alors découvert 162 cartouches de cigarettes. Au total, il y avait 32’000 cigarettes. Une quantité qui dépasse largement la limite autorisée.

L’OFDF rappelle dans un communiqué de presse, paru ce jeudi, que «pour l’importation en franchise, 250 cigarettes par personne (âge minimum 17 ans) et par jour seraient autorisées». Les deux voyageurs ont déjà dû payer des taxes d’un montant d’un peu plus de 8000 francs. Comme ils ne disposaient pas des fonds nécessaires, les cigarettes ont été confisquées et seront détruites ultérieurement. Les deux voyageurs recevront encore une amende dont le montant n’a pas encore été fixé à l’heure actuelle.