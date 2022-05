Valais: Contrôles dans les cantines scolaires: 61% n’étaient pas aux normes

Si, comme les autorités cantonales, on voit les choses du bon côté, on dira qu’il ressort des contrôles «un potentiel d’amélioration». Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a publié les résultats de ses activités en 2021. Parmi les axes d’analyse: les cantines scolaires, de crèches et de garderies. Et le tableau semble inquiétant au premier abord. «Parmi les 111 établissements contrôlés, qui servent environ 4900 enfants par jour, 61% n’étaient pas conformes», relève l’État du Valais.