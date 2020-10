Un faux anniversaire avec un faux cadeau pour une vraie soirée en boîte a été interrompue samedi soir dernier par des guests inattendus: des policiers. Fin immédiate de la fête et lieux bouclés. Les forces de l'ordre et l’Office cantonal de l’inspection des relations du travail multiplient les contrôles des mesures anti-Covid dans les établissements genevois. Le nombre de vérifications hebdomadaires est passé de quelques dizaines à des centaines, relève la « Tribune de Genève »..

La police indique que la majorité des restaurants et des bars respectent les règles de protections imposées par les autorités. Parmi les irrégularités répertoriées, la collecte insuffisante des données est de loin la plus courante, suivie par les manquements au port du masque et des distances trop courtes entre les tables.