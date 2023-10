Controverse: La façon de porter vos lunettes de soleil en dit long sur votre âge

Dites-moi comment vous portez vos lunettes de soleil et je vous dirai quel âge vous avez. À en croire la génération Z (personnes nées à la fin des années 1990 et au début des années 2000), il existe une bonne et une mauvaise façon de porter cet accessoire et elle prétend détenir LA manière de faire.

Dans une vidéo TikTok qu’elle a intitulée «Tough to keep up with the trends these days» («Dur, dur de suivre la mode de nos jours»), l’influenceuse Jordan Harper, issue de la génération des milléniaux (nés entre 1981 et 1996), dénonce avec humour le «harcèlement» dont elle est victime pour le fait de mal porter ses lunettes de soleil. «La façon dont je porte mes lunettes de soleil n’est pas assez bien pour ces gens-là», déclare tout sourire l’influenceuse face caméra. À côté d’elle se trouve une de ses amies, plus jeune, issue de la génération Z. Toutes deux portent une paire de lunettes de soleil.