Japon : Controverse ou pas, les «Harry et Meghan» nippons se sont mariés

La nièce de l’empereur Naruhito, Mako, 30 ans, a épousé le roturier Kei Komuro dont la réputation est écornée. Elle perd son titre royal et renonce à un forfait de plus d’un million de francs.

1 / 4 La princesse japonaise Mako et son fiancé d’alors, désormais devenu son époux, Kei Komuro, ici en 2017. AFP La princesse japonaise Mako et son fiancé d’alors, désormais devenu son époux, Kei Komuro, annonçant leurs fiançailles aux médias, en 2017. AFP En 2011, le prince Hisahito devant au centre, son père le prince Akishino (2e à gauche), sa mère la princes Kiko (au centre à droite) et sa soeur, la princesse Mako, à gauche, qui vient d’épouser le roturier Kei Komuro. AFP

La princesse Mako, nièce de l’empereur du Japon, s’est mariée mardi après des années de controverse au sujet de son union avec son fiancé roturier Kei Komuro, mais elle a renoncé au faste des rites traditionnels et à une importante indemnité financière.

«Les documents matrimoniaux ont été présentés et acceptés», a déclaré un représentant de l’Agence impériale à l’AFP. La télévision japonaise a montré Mako quittant la résidence impériale d’Akasaka à Tokyo et faisant ses adieux à sa famille, s’inclinant devant ses parents et embrassant sa sœur.

L’institution impériale avait précisé plus tôt ce mois-ci que la cérémonie de mariage, le banquet de réception et d’autres rituels n’auraient pas lieu et qu’un paiement forfaitaire accordé habituellement aux femmes de la maison impériale qui épousent des roturiers, et pouvant atteindre 153 millions de yens (1,23 million de francs), ne serait pas octroyé.

La nièce de l’empereur Naruhito, qui a eu 30 ans ce week-end, a perdu son titre royal lorsqu’elle et Kei Komuro ont fait enregistrer leur mariage, une situation habituelle pour les femmes de la lignée, mais elle est la première dans l’histoire du Japon de l’après-guerre à refuser l’indemnité.

Mako et Kei Komuro, qui travaille pour un cabinet d’avocats américain, avaient annoncé leurs fiançailles en 2017, tout sourires timides.

Mais l’union ne débute pas dans les meilleures conditions, l’Agence impériale ayant indiqué que la princesse souffrait d’un syndrome «complexe» de stress post-traumatique en raison de la couverture médiatique ayant entouré sa personne et sa famille.

«Ambiance difficile»

La fille du frère cadet de l’empereur Naruhito a enduré des années de critiques et d’atermoiements au sujet de son projet de mariage avec Kei Komuro, 30 ans également, attaqué pour des allégations selon lesquelles sa mère aurait emprunté de l’argent à un ancien fiancé et ne l’aurait pas remboursé.

Cette querelle, qui n’est toujours pas réglée, a fait scandale au Japon, où un comportement irréprochable est attendu des membres de la famille impériale.

Le mariage a été reporté et Kei Komuro est parti en 2018 aux États-Unis pour y poursuivre ses études de droit. Il n’est rentré au Japon que le mois dernier, arborant une queue de cheval qui a fait la Une des journaux, et qu’il a coupée depuis.

Malgré la tonalité médiatique négative, et quelques manifestations contre cette union, un peu plus de la moitié de la population (53%) la soutient, selon un sondage du quotidien Yomiuri publié mardi, seules 33% des personnes sondées disant ne pas la voir d’un bon œil.

«Ces trois années ont dû être longues pour elle, donc je suis vraiment contente que ce jour soit enfin arrivé», a estimé Mayu Ogura, 30 ans, interrogée par l’AFP près du palais impérial.

«Il aurait été préférable que l’atmosphère générale soit à la fête mais cette ambiance difficile est plutôt triste», a regretté Shigeru Hashimoto, 54 ans.

Comparaison avec Harry et Meghan

Le couple devrait prochainement s’installer à New York, ce qui suscite d’inévitables comparaisons avec un autre couple royal, britannique celui-là: le prince Harry et Meghan Markle.

On ne sait pas encore si Mako travaillera une fois sur place, mais elle est bien qualifiée, ayant étudié l’art et le patrimoine culturel à l’International Christian University de Tokyo, où elle a rencontré M. Komuro, et a passé un an à l’université d’Edimbourg.

Elle est également titulaire d’une maîtrise en études muséales de l’université britannique de Leicester.

Mutation des règles

Au Japon, le trône ne peut être transmis qu’aux membres masculins de la famille, et les enfants des femmes royales qui épousent des roturiers ne sont pas inclus.

La modification de ces règles a fait l’objet d’un débat et, en juillet, un groupe d’experts gouvernementaux a compilé des notes sur la question, dont une proposition visant à ce que les femmes royales restent dans la famille, même après leur mariage.

Cependant, tout changement du système risque d’être long à venir, les partisans de la ligne dure et les traditionalistes s’opposant avec véhémence à toute mesure visant à permettre aux femmes de régner.