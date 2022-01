Etats-Unis – Convaincu que Joe Biden n’est pas son président, il organise la résistance

Un groupe en quête de la «vérité»

Bien conscients que plus d’un électeur républicain sur deux croit que Donald Trump a été volé, les militants du New Hampshire Voter Integrity Group se sont lancés dans un combat bien plus ambitieux: des conseils scolaires et municipaux aux élections législatives et sénatoriales, ils sont déterminés à peser dans tous les scrutins à venir, pour remplacer peu à peu tous ceux qui ne font pas «honneur» à la Constitution américaine. Avec, bien évidemment, les élections de mi-mandat, en novembre 2022, dans le viseur. «Il s’agit de partir des échelons les plus modestes», décrit Jim Wood, «et de grimper à partir de là.» Des campagnes de levées de fonds ont déjà été organisées pour plusieurs candidats. «Nous sommes présents à travers le pays», renchérit la présidente du groupe, Marylyn Todd, une comptable de profession, en quête de la «vérité».