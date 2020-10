L’Union patronale suisse a lancé, jeudi, une convention à l’intention des employeurs pour encadrer la pratique du télétravail. Destiné à régler les questions d’ordre juridique et pratique, le texte peut être adapté par les entreprises en fonction de leurs particularités et de leurs besoins. Il contient des recommandations élaborées par divers groupements tels que les Chambres latines de commerce et d’industrie ou le Groupement des entreprises multinationales.