France : Convois antipass aux portes de Paris, forces de l’ordre mobilisées

Des milliers de véhicules continuent de converger vers Paris, ce samedi, pour protester contre le pass vaccinal «Covid». La police, elle, leur a interdit l’accès à la capitale et est prête à les «accueillir».

Des milliers d’opposants au pass vaccinal venus en convois de toute la France, et qui ont campé aux portes de Paris, ont repris la route samedi matin pour entrer dans la capitale et manifester, malgré l’interdiction par la préfecture de police, déterminée à empêcher tout blocage.

Fourrières provisoires créées

Près de 7200 policiers et gendarmes «sont déployés sur les trois prochains jours pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules», selon la préfecture de police. Le préfet de police Didier Lallement a «créé un certain nombre de fourrières provisoires. Des blindés de la gendarmerie ont aussi été déployés dans la capitale.

Rassemblement hétéroclite d’opposants au président Emmanuel Macron et de gilets jaunes, le mouvement s’est constitué sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa. Les centaines de voitures, camping-cars et camionnettes partis de Lille ou Strasbourg, par exemple, se sont arrêtés vendredi soir aux portes de Paris. La police avait estimé, dans l’après-midi, à 3300 le nombre de véhicules engagés dans les convois.

Manifester, oui, bloquer, non

L’interdiction de rassemblement des convois a été maintenue vendredi soir par le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté deux recours. «C’est une trahison. Les fondements de l’arrêté ne sont pas respectueux de la loi, de la liberté de manifester», a réagi la militante antivaccin et gilet jaune Sophie Tissier. «Le droit de manifester et d’avoir une opinion sont un droit constitutionnellement garanti dans notre République et dans notre démocratie. Le droit de bloquer les autres ou d’empêcher d’aller et venir ne l’est pas», a répondu le Premier ministre, Jean Castex.