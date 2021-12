Football - Convoité de partout, il reste dans son club de coeur

Marcelo Gallardo a finalement choisi de rester à la maison, pour le plus grand bonheur de ses fans. AFP

Il existe peu d’entraîneurs adoubés par Pep Guardiola lui-même. Coach du club argentin de River Plate depuis 2014, Marcelo Gallardo fait partie de ces hommes-là. «Ce qu’a fait Gallardo avec River est incroyable. Au niveau des résultats, de la constance, et ce, année après année. Les joueurs s’en vont mais le niveau reste le même» avait loué Guardiola en 2019. «Je ne comprends pas pourquoi Gallardo n’est pas nominé parmi les trois meilleurs entraîneurs du monde» avait-il ajouté au sujet du trophée The Best récompensant l’entraîneur de l’année.

Il existe aussi très peu d’hommes à avoir glané autant de titres que Gallardo sur les bancs de touche. En une décennie, l’Argentin a amassé 14 trophées. Et évidemment, il existe peu de techniciens aussi convoités que Marcelo Gallardo. «Napoleón» fait partie des hommes les plus cotés du football mondial. On ne compte plus les fois où sont nom est apparu dans les journaux quand un club européen était en difficulté. Récemment encore, il faisait partie des profils étudiés par le FC Barcelone avant que Xavi ne débarque. Du côté des médias madrilènes, son nom était aussi revenu à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Encore raté

Après huit saisons passées à River, le moment des adieux semblait imminent. Gallardo était dans ses derniers mois de contrat et venait tout juste de gagner le championnat argentin, seul titre manquant à son palmarès gargantuesque. En Europe, certains supporters de Lyon et Bordeaux se plaisaient à imaginer Gallardo poser ses valises dans leur club et les sortir de la mauvaise passe dans laquelle ils sont engoncés.

Finalement, il n’en sera rien. Malgré des offres venant de la Fédération uruguayenne et du football brésilien, le coach de Buenos Aires a préféré rester dans son club de cœur un an de plus. L’ancien joueur de Monaco l’a annoncé mercredi au cours d’une conférence de presse qui a paralysé l’Argentine l’espace de quelques instants. «Après tant d’années et avec l’exigence d’une institution comme River, j’avais besoin de réfléchir et décider ce que j’allais faire. Je n’ai pas eu beaucoup de temps mais j’ai choisi de rester», a déclaré celui dont la statue sera bientôt inaugurée devant le stade de River.