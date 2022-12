France : Cookies: amende de 60 millions pour Microsoft

C’est la plus importante amende prononcée en 2022 par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, régulateur français des données personnelles. La gardienne de la vie privée des Français, a sanctionné le géant américain de l’informatique Microsoft d’une amende de 60 millions d’euros (59 millions de francs) pour n’avoir pas permis de refuser simplement les «cookies» sur son moteur de recherche Bing, selon un communiqué publié jeudi. L’autorité avait annoncé l’an passé une campagne de contrôles contre les sites ne respectant pas les règles sur ces mouchards du web et avait déjà épinglé à ce sujet Google, Facebook et Amazon.