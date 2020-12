France : Cookies: des amendes de 100 et 35 millions à Google et Amazon

Les deux géants du numérique ont été amendés par le régulateur français de l’internet pour non-respect de la législation sur les traceurs publicitaires.

Le régulateur français de l’internet a annoncé jeudi avoir infligé des amendes de respectivement 100 et 35 millions d’euros d’amende (environ 107 et 37 millions de francs) à Google et Amazon pour non-respect de la législation sur les cookies (traceurs publicitaires).