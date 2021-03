Alertés mercredi après-midi pour une fuite d’hydrocarbure à Coop City, les pompiers genevois, toujours sur place, ont procédé à l’évacuation des lieux. Deux personnes ont dû être évacuées en ambulance à l’hôpital et une cinquantaine sont impliquées dans l’incident, indique le Service d’incendie et de secours (SIS). «Lors de la livraison de mazout ce matin, entre 100 et 150 litres se sont déversés par terre au sous-sol du centre commercial en ville», indique Nicolas Millot, officier de communication du SIS. Il ajoute que des «vapeurs sont remontées dans le système d’aération durant la journée et ont atteint les étages, dégageant une odeur suspecte et provoquant des maux de tête».