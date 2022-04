Salmonellose : Coop et Aldi retirent les chocolats Kinder de leurs rayons

Les magasins suisses commencent à réagir aux alertes lancées en Europe. Migros et Lidl sont encore en train d’éclaircir la situation.

Les clients qui ont acheté des produits de la gamme Kinder, principalement les oeufs Schokobons et Kinder Surprise, sont invités à les ramener en magasin, où ils se feront rembourser le prix. À la suite des dizaines de cas de salmonellose découverts en Europe ces derniers jours, les magasins ont pris des mesures mardi dans plusieurs pays. Mercredi, les enseignes suisses ont réagi à leur tour.

«La vente des articles concernés a d'ores et déjà été bloquée», indique Coop mercredi à midi. La liste des produits à ramener, pour ceux qui en ont déjà acheté, est disponible sur le site de la Coop. Selon nos collègues de «20 Minuten», Aldi Suisse a pris la même décision. Quant à Migros et Lidl, des éclaircissements sont en cours et une décision pourrait être prise rapidement.