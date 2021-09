Grande distribution : Coop fait évaluer son personnel par les clients

Inciter les consommateurs à évaluer le personnel des supermarchés avec des bons d’achat peut injustement porter préjudice aux employés, dénoncent les syndicats Unia et Syna.

Le personnel de votre supermarché est-il aimable? Coop le demande via son app mobile Supercard. Celle-ci permet de noter son expérience d’achat par des étoiles et un smiley souriant ou déçu. En août dernier, l’enseigne a de plus distribué un questionnaire permettant de gagner des bons d’achat d’une valeur de 1000 francs, rapporte la «SonntagsZeitung». Objectif, selon un porte-parole: «Comprendre encore mieux les souhaits des clients» pour accroître leur satisfaction. Des questions portaient ainsi également sur la qualité des produits ou l’aménagement du magasin.

Réponses sans réflexion

De plus, la pratique est mal vécue par les employés, selon Anne Rubin d’Unia: «Ils se sentent encore plus surveillés». Ce qu’on réfute chez Coop: «Les retours étant majoritairement positifs, les enquêtes ont un effet motivant», dit un porte-parole. Et en cas de commentaires négatifs répétés? «Ils peuvent être l’occasion de discussions constructives avec les employés», selon le porte-parole. Néanmoins, du point de vue technique, Coop peut savoir quand et à quelle caisse ont été payés les achats et en tirer des conséquences plus directes pour les employés concernés.