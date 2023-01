Rappel de produit : Coop met en garde contre de possibles morceaux de métal dans du tofu

Coop rappelle plusieurs produits tofu des marques Karma et Prix Garantie, fait savoir le détaillant samedi dans un communiqué. La raison de ce rappel est une erreur dans le processus d’emballage. Il ne peut être exclu que des copeaux métalliques se soient introduits dans les emballages. Il existe un risque potentiel pour la santé et les produits tofu ne doivent pas être consommés, peut-on lire.

Karma Bio Tofu nature 260G. Date limite de consommation: entre le 07.02.2023 et le 22.02.2023.

Karma Bio Tofu nature 2x260G. Date limite de consommation: entre le 11.01.2023 et le 21.01.2023.

Karma Teriyaki Tofu bio 220G. Date limite de consommation: 08.02.2023.

Karma Tofu fines herbes bio 200G. Date limite de consommation: 21.02.2023.

Karma Tofu fumé bio 200G. Date limite de consommation: 15.02.2023.

Karma Tofu fumé bio 2x200G. Date limite de consommation: entre le 16.02.2023 et le 22.02.2023.

Karma Tofu curry bio 220G. Date limite de consommation: 15.02.2023.

Karma Tofu basilic bio 230G. Date limite de consommation: 07.02.2023.

Karma Tofu fumé amande/sésame bio 200G. Date limite de consommation: entre le 08.02.2023 et le 24.02.2023.

Karma Tofu poivrons et herbes bio 220G. Date limite de consommation: 11.02.2023.

Karma Tofu olive citron bio 220G. Date limite de consommation: 07.02.2023.

Prix Garantie Tofu nature 310G. Date limite de consommation: 21.02.2023.