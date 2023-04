Coop rappelle une bougie en pot parfumée à la vanille

Dans un communiqué de presse paru ce mercredi, Coop a annoncé avoir décidé de rappeler la bougie en pot Inhouse parfumée à la vanille. Il s’agit d’une «mesure de précaution» car «il peut arriver, dans de rares cas, que la cire résiduelle s’enflamme et surchauffe le pot». Le produit présentant un risque d’incendie, Coop recommande de ne pas l’utiliser.

Le produit rappelé est vendu depuis le 9 avril 2020. Sa vente «a d’ores et déjà été bloquée», précise la société. Il était disponible dans les supermarchés Coop, les Grands Magasins Coop City, les magasins Jumbo et les anciens Coop Brico+Loisirs de Thalwil, Rickenbach/Wil et Lyssach, ainsi que sur Coop-City.ch. Les bougies vendues avant la date susmentionnée ne sont pas concernées.