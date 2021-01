«Pourquoi Coop utilise depuis peu des logos pédophiles?» Sur divers réseaux sociaux, des internautes s’étonnent du fait que le distributeur ait fait imprimer sur ses nouveaux sacs en papier un symbole issu de la scène pédocriminelle. Plusieurs lecteurs de «20 minutes» l’ont eux aussi constaté: «Effrayant» ou encore «Je n’ai pas envie de me balader avec un tel cabas en ville», estiment-ils.

La plateforme Wikileaks a publié le document en 2007. Mais pour l’heure, on ne sait pas à 100% s’il provient réellement du bureau fédéral d'enquête américain. Contactée, la police cantonale zurichoise assure qu’elle n’a encore jamais rencontré de tels symboles. Pour Philip Jaffé, professeur à l’Uni de Genève et membre du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, ce prétendu document du FBI est probablement un bon exemple de «l’infodémie» régnante, soit la masses de fausses informations qui circulent et se répandent de manière non-filtrée. «C’est inquiétant», estime-t-il.